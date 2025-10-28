Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района вернулись еще 30 семей

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 14:31
    В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района вернулись еще 30 семей

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района.

    Как сообщает Report, всего сегодня в села вернулись 30 семей - 123 человека. Из них 72 человека (17 семей) переселились в Тезебина, а 51 человек (13 семей) - в Баллыджа.

    С учетом нынешнего этапа, в Тезебина уже вернулись 113 семей (501 человек), а в Баллыджа - 228 семей (1016 человек).

