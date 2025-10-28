В села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района вернулись еще 30 семей
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 14:31
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в села Тезебина и Баллыджа Ходжалинского района.
Как сообщает Report, всего сегодня в села вернулись 30 семей - 123 человека. Из них 72 человека (17 семей) переселились в Тезебина, а 51 человек (13 семей) - в Баллыджа.
С учетом нынешнего этапа, в Тезебина уже вернулись 113 семей (501 человек), а в Баллыджа - 228 семей (1016 человек).
Последние новости
15:27
Фото
Переселенцам в поселок Гырмызы Базар вручены ключи от квартирВнутренняя политика
15:26
Убийца экс-премьера Японии Абэ признал винуДругие страны
15:23
В Азербайджане будут реализованы проекты по совершенствованию видов страхованияФинансы
15:16
Представители омбудсмена встретились с репатриантами из СирииВнутренняя политика
15:16
Amazon уволит 14 тыс. корпоративных сотрудниковДругие страны
15:10
В Баку будет ежегодно проводиться Международный фестиваль искусствKультурная политика
15:08
Фото
Президент Ильхам Алиев вручил жителями села Хоровлу ключи от квартирВнутренняя политика
15:04
Фото
Определились победители турнира по стрельбе "Кубок Победы 2025"Индивидуальные
14:54