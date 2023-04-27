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В Самухе прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой

В Самухе прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой В Центре Гейдара Алиева по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой состоялось мероприятие, организованное исполнительной властью Самухского района.
Внутренняя политика
27 апреля 2023 г. 20:59
В Самухе прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой

В Самухе по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой состоялось мероприятие, организованное исполнительной властью района.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Самухского района Камала Халилова, директор Самухской центральной районной больницы Ильхам Гасанов, медицинские работники и другие.

Заместитель главы Самухской ИВ Камала Халилова рассказала о жизненном пути академика Зарифы Алиевой и ее значительном вкладе в развитие медицинской сферы страны, особенно офтальмологии.

Выступающие дали обширную информацию о научной деятельности Зарифы Алиевой в различных областях офтальмологии, ее достижениях, фундаментальных работах, внесших огромный вклад в азербайджанскую медицину.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

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