В Самухе прошло мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой

В Центре Гейдара Алиева по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой состоялось мероприятие, организованное исполнительной властью Самухского района.

В Самухе по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой состоялось мероприятие, организованное исполнительной властью района.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Самухского района Камала Халилова, директор Самухской центральной районной больницы Ильхам Гасанов, медицинские работники и другие.

Заместитель главы Самухской ИВ Камала Халилова рассказала о жизненном пути академика Зарифы Алиевой и ее значительном вкладе в развитие медицинской сферы страны, особенно офтальмологии.

Выступающие дали обширную информацию о научной деятельности Зарифы Алиевой в различных областях офтальмологии, ее достижениях, фундаментальных работах, внесших огромный вклад в азербайджанскую медицину.