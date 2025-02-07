В Сальяне простились с шехидом Первой Карабахской войны Эльшаном Тагиевым

В Сальяне завершилась церемония прощания с шехидом Эльшадом Тагиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Сальяне завершилась церемония прощания с шехидом Эльшаном Тагиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехида были перезахоронены на кладбище в селе Сеидсадыглы Сальянского района.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица исполнительной власти Сальянского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Тагиев Эльшан Губад оглу родился в 1971 году в селе Сеидсадыглы. Он пропал без вести 4 января 1993 года в боях в направлении села Шукюрбейли Физулинского района. Тагиев был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в Имишлинском районе.