В Сальяне почтили память общенационального лидера

В Сальяне почтили память общенационального лидера

В Сальянском районе состоялось мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня смерти архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Ал

https://static.report.az/photo/f2a8dc85-501f-3759-89d5-44f0c3d26fe4.jpg https://static.report.az/photo/f2a8dc85-501f-3759-89d5-44f0c3d26fe4.jpg

В Сальянском районе состоялось мероприятие в связи с 19-й годовщиной со дня смерти архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии приняли участие представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные, а также представители общественности. Участники мероприятия посетили памятник великому лидеру, установленный в центре города, возложили цветы, выразили свое почтение. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram