В Сальяне почтили память Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова

В Сальяне состоялась церемония почтения памяти старшего прапорщика Сил специального назначения, Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова, проявившего мужество в 44-дневной Отечественной войне.

В Сальяне состоялась церемония почтения памяти старшего прапорщика Сил специального назначения, Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова, проявившего мужество в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии принимали участие родственники шехида, его боевые товарищи, должностные лица района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

В актовом зале Исполнительной власти Сальянского района был продемонстрирован видеоролик, повествующий о боевом пути героя. Присутствующие почтили светлую память шехида минутой молчания.

Субхан Рагим оглу Джабраилов родился 23 октября 1983 года в селе Марышлы Сальянского района. 19 октября 2020 года погиб в боях в направлении Губадлы. С.Джабраилов похоронен на Аллее шехидов в городе Сумгайыте.