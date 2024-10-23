О нас

В Сальяне почтили память Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова  

В Сальяне почтили память Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова   В Сальяне состоялась церемония почтения памяти старшего прапорщика Сил специального назначения, Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова, проявившего мужество в 44-дневной Отечественной войне.
Внутренняя политика
23 октября 2024 г. 17:05
В Сальяне почтили память Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова  

В Сальяне состоялась церемония почтения памяти старшего прапорщика Сил специального назначения, Героя Отечественной войны Субхана Джабраилова, проявившего мужество в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии принимали участие родственники шехида, его боевые товарищи, должностные лица района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

В актовом зале Исполнительной власти Сальянского района был продемонстрирован видеоролик, повествующий о боевом пути героя. Присутствующие почтили светлую память шехида минутой молчания.

Субхан Рагим оглу Джабраилов родился 23 октября 1983 года в селе Марышлы Сальянского района. 19 октября 2020 года погиб в боях в направлении Губадлы. С.Джабраилов похоронен на Аллее шехидов в городе Сумгайыте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Sübhan Cəbrayılovun xatirəsi anılıb

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi