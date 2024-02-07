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В Сальяне проходит голосование на внеочередных президентских выборах

В Сальяне проходит голосование на внеочередных президентских выборах В Сальяне началось голосование на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:57
В Сальяне проходит голосование на внеочередных президентских выборах

В Сальяне проходит голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает аранское бюро Report, в районе действуют Сальянский избирательный округ № 64 и избирательный округ Сальян – Билясувар – Нефтчала № 65.

В округе создано 49 избирательных участков, в Сальяне - 38, в Билясуваре - 6, в Нефтчале - 5.

Ожидается, что на внеочередных президентских выборах в Сальяне проголосуют 52 195 избирателей. Для наблюдения за избирательным процессом на девяти участках установлены веб-камеры. За выборами следят 692 местных наблюдателя, два наблюдателя от ОБСЕ и один наблюдатель СНГ.

Как сообщил местному бюро Report председатель окружной избирательной комиссии Саламат Керимов, на участках наблюдается активность избирателей. Никаких нарушений во время голосования пока не зафиксировано.

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Версия на английском языке ФотоVoting underway in early presidential elections in Salyan
Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda məntəqələrdə seçicilər aktiv şəkildə səs verir

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