В Сальяне проходит голосование на внеочередных президентских выборах

В Сальяне началось голосование на внеочередных президентских выборах.

В Сальяне проходит голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает аранское бюро Report, в районе действуют Сальянский избирательный округ № 64 и избирательный округ Сальян – Билясувар – Нефтчала № 65.

В округе создано 49 избирательных участков, в Сальяне - 38, в Билясуваре - 6, в Нефтчале - 5.

Ожидается, что на внеочередных президентских выборах в Сальяне проголосуют 52 195 избирателей. Для наблюдения за избирательным процессом на девяти участках установлены веб-камеры. За выборами следят 692 местных наблюдателя, два наблюдателя от ОБСЕ и один наблюдатель СНГ.

Как сообщил местному бюро Report председатель окружной избирательной комиссии Саламат Керимов, на участках наблюдается активность избирателей. Никаких нарушений во время голосования пока не зафиксировано.