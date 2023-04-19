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В Сальяне начал действовать региональный центр ASAN xidmət

В Сальяне начал действовать региональный центр ASAN xidmət 19 апреля начал действовать Сальянский региональный центр ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Внутренняя политика
19 апреля 2023 г. 15:44
В Сальяне начал действовать региональный центр ASAN xidmət

19 апреля начал действовать Сальянский региональный центр ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

В настоящее время в стране действуют 25 центров ASAN xidmət. Семь из них находятся в Баку, 18 – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Губе, Масаллы, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди, Балакяне и Сальяне.

Отметим, что 18 апреля был сдан в эксплуатацию Сальянский региональный центр ASAN xidmət. В открытии центра принял участие президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyan regional “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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