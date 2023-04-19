В Сальяне начал действовать региональный центр ASAN xidmət

19 апреля начал действовать Сальянский региональный центр ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

19 апреля начал действовать Сальянский региональный центр ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

В настоящее время в стране действуют 25 центров ASAN xidmət. Семь из них находятся в Баку, 18 – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Губе, Масаллы, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди, Балакяне и Сальяне.

Отметим, что 18 апреля был сдан в эксплуатацию Сальянский региональный центр ASAN xidmət. В открытии центра принял участие президент Ильхам Алиев.