В Сальяне произведено назначение на место начальника управления, уволенного в связи с допущенными в работе недочетами

Сальян. 16 октября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе в Статуправление назначен новый начальник.

Как передает аранское бюро Report, Эльнур Акиф оглу Гусейнов назначен начальником Статуправления Сальянского района.

До этого Э.Гусейнов занимал должность заместителя начальника сельского представительства села Кюргарагашлы.

Отметим, что прежний начальник Статистического управления Сальянского района Ниджат Аскеров был освобожден от занимаемой должности в связи с допущенными в работе недочетами. По этой причине указанная должность оставалась вакантной.