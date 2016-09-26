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    В Сальяне 311 избирателей впервые воспользуются избирательным правом - ФОТО

    Для наблюдения за процессом голосования на 8-ми избирательных участках установлены веб-камеры

    Сальян. 26 сентября. REPORT.AZ/ Жители Сальяна проявляют активность на выборах.

    Как сообщил региональному бюро Report председатель Окружной избирательной комиссии (ОИК) №59 Саламет Керимов, в районе активность проявляют Сальянская ОИК №59 и Сальян-Нефтчалинская ОИК №60.

    По Сальянской ОИК организовано 40 избирательных участков, в которые входят 38 422 избирателя. 311 из них впервые воспользуются правом на голосование. 

    Для наблюдения за процессом голосования на 8-ми избирательных участках установлены веб-камеры.

    В среднем за ходом голосования на каждом участке наблюдает 8-10 человек. В целом количество наблюдателей составляет 411 человек.

    Согласно информации на 10:00, на выборах уже приняли участие 14,50%, то есть 5 570 избирателей.

    Каких-либо правонарушений в ходе голосования пока не зарегистрировано. 

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