В Сальяне 311 избирателей впервые воспользуются избирательным правом - ФОТО

Сальян. 26 сентября. REPORT.AZ/ Жители Сальяна проявляют активность на выборах.

Как сообщил региональному бюро Report председатель Окружной избирательной комиссии (ОИК) №59 Саламет Керимов, в районе активность проявляют Сальянская ОИК №59 и Сальян-Нефтчалинская ОИК №60.

По Сальянской ОИК организовано 40 избирательных участков, в которые входят 38 422 избирателя. 311 из них впервые воспользуются правом на голосование.

Для наблюдения за процессом голосования на 8-ми избирательных участках установлены веб-камеры.

В среднем за ходом голосования на каждом участке наблюдает 8-10 человек. В целом количество наблюдателей составляет 411 человек.

Согласно информации на 10:00, на выборах уже приняли участие 14,50%, то есть 5 570 избирателей.

Каких-либо правонарушений в ходе голосования пока не зарегистрировано.