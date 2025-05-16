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В Садаракском районе простились с шехидом I Карабахской войны Мухтаром Мамедовым

В Садаракском районе простились с шехидом I Карабахской войны Мухтаром Мамедовым В Садаракском райне Нахчыванской АР прошла церемония прощания с Мухтаром Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.
Внутренняя политика
16 мая 2025 г. 11:05
В Садаракском районе простились с шехидом I Карабахской войны Мухтаром Мамедовым

В Садаракском райне Нахчыванской АР прошла церемония прощания с Мухтаром Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Шарурском районе.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности. 

10:19

В Садаракском райне Нахчыванской АР состоялась церемония прощания с Мухтаром Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Шарурском районе.

Отметим, что Мухтар Байрам оглу Мамедов родился 28 октября 1973 года в селе Демирчи Садаракского района. Он пропал без вести 1 января 1994 года в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞərurda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Muxtar Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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