В Садаракском районе простились с шехидом I Карабахской войны Мухтаром Мамедовым

В Садаракском райне Нахчыванской АР прошла церемония прощания с Мухтаром Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

В Садаракском райне Нахчыванской АР прошла церемония прощания с Мухтаром Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Шарурском районе.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

10:19

В Садаракском райне Нахчыванской АР состоялась церемония прощания с Мухтаром Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Шарурском районе.

Отметим, что Мухтар Байрам оглу Мамедов родился 28 октября 1973 года в селе Демирчи Садаракского района. Он пропал без вести 1 января 1994 года в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.