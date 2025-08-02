В Сабирабаде задержан 64-летний мужчина, совершивший сексуальное насилие над ребенком

В Сабирабаде задержан 64-летний мужчина, совершивший совершил непристойные действия сексуального характера в отношении ребенка

Правоохранительные органы задержали 64-летнего мужчину, совершившего непристойные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Гаратепе Сабирабадского района. Кадры происшествия распространились в социальных сетях и вызвали широкий общественный резонанс, за чем последовала и немедленная реакция правоохранительных органов.

Информацию о задержании мужчины распространил Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался М.Гусейнов, 1961 года рождения.

"По данному факту начато тщательное расследование, и принимаются все необходимые меры для правовой оценки действий указанного лица. Против подобных деяний ведется самая жесткая борьба в рамках законодательства. Лицо, совершившее преступление, понесет заслуженное наказание, и решительные шаги, направленные на обеспечение безопасности детей, будут продолжены", - заявили официальные представители Комитета.

Согласно предварительной информации, пожилой мужчина совершил непристойные действия сексуального характера в отношении 4-летней внучки своего соседа.