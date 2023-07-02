В Сабирабаде, Гаджигабуле и Зардабе отметили День полиции

В Сабирабадском, Гаджигабульском и Зардабском районах проведены торжественные мероприятия по случаю 105-летия азербайджанской полиции.
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Выступившие на мероприятиях дали обширную информацию о 105-летней трудной и ответственной деятельности азербайджанской полиции, рассказали о славном пути, пройденной полицией.
Выступавшие высоко оценили деятельность органов внутренних дел, поздравили сотрудников полиции со 105-летием и пожелали им успехов.
В завершение мероприятий работникам, отличившимся на службе, а также ветеранам полиции были вручены подарки и награды.