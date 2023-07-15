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В Саатлы приостановлена деятельность газозаправочной станции

В Саатлы приостановлена деятельность газозаправочной станции Государственное агентство по охране в промышленности и горного надзора МЧС приостановило работу газозаправочной станции в селе Моллавезили Саатлинского района.
Внутренняя политика
15 июля 2023 г. 10:46
В Саатлы приостановлена деятельность газозаправочной станции

Государственное агентство по охране в промышленности и горного надзора МЧС приостановило работу газозаправочной станции в селе Моллавезили Саатлинского района.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Согласно информации, инспекторы Агентства провели плановую проверку на газозаправочной станции, принадлежащей частному предпринимателю Фикрету Алибаба оглы Агагулиеву. В ходе проверки установлено, что у эксплуатируемых на АЗС емкостей истек срок эксплуатации, не проводились полные технические осмотры, не проверялись контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

С учетом того, что указанные дефекты представляли непосредственную угрозу жизни или здоровью, окружающей среде и имущественным интересам государства, работа АГЗС была немедленно приостановлена, копия акта об устранении нарушений представлена ​​предпринимателю.

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