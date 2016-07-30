​В ряде районных организаций ПЕА созданы первичные инициативные группы по случаю референдума

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В ряде районных организаций Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) созданы первичные инициативные группы по случаю предстоящего 26 сентября референдума.

Как сообщили Report в партии, на заседании в Масаллинской районной организации ПЕА было отмечено, что в предусмотренных изменениях в Конституцию отразились вопросы защиты прав и свобод человека, укрепления системы безопасности, усовершенствования системы государственного аппарата, либерализации участия в выборах, в том числе информационной безопасности, права выступления с жалобой на действия и бездействия государственных и муниципальных структур, рассмотрения обращений граждан. На заседании Масаллинской районной организации ПЕА была создана первичная инициативная группа по референдуму и избраны представители в инициативную группу "Ени Азербайджан".

В Шемахинской районной организации ПЕА также прошло заседание в целях создания первичной инициативной группы по референдуму и определения представителей для участия в инициативной группе.

Выступившие на мероприятии члены Правления Шемахинской районной организации ПЕА М.Кямилова, М.Алджанов и другие выразили отношение к выдвинутым предложениям.

Затем была создана первичная инициативная группа в составе 52 человек и отобраны 5 представителей для участия в инициативной группе по референдуму.

На заседании в штабе Бейлаганской районной организации правящей ПЕА была создана первичная инициативная группа в составе 54 человек, пятерых из которых избрали в членство инициативной группы "Ени Азербайджан".

Аналогичное мероприятие также состоялось в Абшеронской районной организации ПЕА, где была создана первичная инициативная группа в составе 53 человек. Пятеро из них были избраны в членство инициативной группы "Ени Азербайджан".