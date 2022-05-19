В ряде муниципалитетов Азербайджана созданы гендерные комиссии

В муниципалитетах Азербайджана созданы гендерные комиссии для проведения систематической и скоординированной работы по гендерным вопросам.

В муниципалитетах Азербайджана созданы гендерные комиссии для проведения систематической и скоординированной работы по гендерным вопросам.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии "Роль национальных парламентов в предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

По ее словам, гендерные комиссии работают с семьями, относящимися к группам риска, организуют информационно-просветительские мероприятия по искоренению имеющихся стереотипов: "Я думаю, что участие парламента стало бы хорошим вкладом для оказания поддержки с целью еще большего охвата муниципалитетов и достижения целей, заявленных законом в рамках кампании".