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В ряде муниципалитетов Азербайджана созданы гендерные комиссии

В ряде муниципалитетов Азербайджана созданы гендерные комиссии В муниципалитетах Азербайджана созданы гендерные комиссии для проведения систематической и скоординированной работы по гендерным вопросам.
Внутренняя политика
19 мая 2022 г. 13:05
В ряде муниципалитетов Азербайджана созданы гендерные комиссии

В муниципалитетах Азербайджана созданы гендерные комиссии для проведения систематической и скоординированной работы по гендерным вопросам.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии "Роль национальных парламентов в предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

По ее словам, гендерные комиссии работают с семьями, относящимися к группам риска, организуют информационно-просветительские мероприятия по искоренению имеющихся стереотипов: "Я думаю, что участие парламента стало бы хорошим вкладом для оказания поддержки с целью еще большего охвата муниципалитетов и достижения целей, заявленных законом в рамках кампании".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir sıra bələdiyyələrdə Gender komissiyaları yaradılıb 

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