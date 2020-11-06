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Ограничивается трудовая деятельность в ряде городов и районов Азербайджана

Ограничивается трудовая деятельность в ряде городов и районов Азербайджана С 00:00 7 ноября 2020 года по 06:00 23 ноября 2020 года в период особого карантинного режима на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмаз
Внутренняя политика
6 ноября 2020 г. 15:50
Ограничивается трудовая деятельность в ряде городов и районов Азербайджана

С 00:00 7 ноября 2020 года по 06:00 23 ноября 2020 года в период особого карантинного режима на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов во всех сферах ограничивается деятельность.

Как передает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно решению, ограничивается деятельность во всех сферах и направлениях, за исключением ниже приведенных:

- деятельность правоохранительных, судебных органов, адвокатов и органов, предусматривающих военную службу;

- деятельность других госорганов (структур) (в пределах численности, предусмотренной Кабмином);

- деятельность учреждений здравоохранения и соцслужбы, дезинфекционные услуги;

- коммунальные услуги (вода, электроснабжение, газ, отопление, связь и телекоммуникации, бытовые отходы);

- услуги по грузоперевозкам и логистике;

- деятельность учреждений, предоставляющих услуги беспрерывно, а также производство, заготовка, снабжение, хранение и оптовая продажа продуктов питания;

- деятельность сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства;

- деятельность аптек, продуктовых магазинов (за исключением рынков и ярмарок) и АЗС;

- деятельность СМИ;

- деятельность финансовых организаций (банки, страхование и др.);

- охранные службы.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra şəhər və rayonda iş fəaliyyəti məhdudlaşdırılır

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