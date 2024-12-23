В России с 2025 года вводятся новые правила миграции

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила, регулирующие миграционные процессы.

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила, регулирующие миграционные процессы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана, срок временного пребывания наших граждан на территории России будет составлять 90 дней в течение одного календарного года.

Указанный срок может быть продлен при наличии оснований, предусмотренных законодательством России (при получении патента на трудовую деятельность, при подаче заявления на получение временного проживания и т.д.).

Гражданин Азербайджана должен встать на миграционный учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения государственной границы России.

Иностранные граждане, прибывающие в Россию на длительный срок, будут обязаны проходить дактилоскопию и фотографирование, а также медицинское освидетельствование.