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В России проводят предвзятую политику в отношении Азербайджана – МНЕНИЕ

В России проводят предвзятую политику в отношении Азербайджана – МНЕНИЕ В Москве проводят предвзятую политику против Баку, успехи Азербайджана беспокоят ряд стран, в том числе Россию.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 17:14
В России проводят предвзятую политику в отношении Азербайджана – МНЕНИЕ

В Москве проводят предвзятую политику против Баку, успехи Азербайджана беспокоят ряд стран, в том числе Россию.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Фариз Исмаилзаде.

Он отметил, что в последнее время давление на Азербайджан усиливается.

"Мы наблюдали это, когда был сбит пассажирский самолет AZAL, а также при кибератаках на азербайджанские СМИ и в других случаях. В то же время происходят случаи насилия и дискриминации против этнических азербайджанцев. Все это показывает, что успехи Азербайджана вызывают зависть. Мы не принимаем такую политику. Азербайджан выступает за равноправные отношения. Такие инциденты не пройдут бесследно для отношений между нашими странами. Мы критикуем эту политику и ожидаем более прагматичного подхода от противоположной стороны", - сказал Ф.Исмаилзаде.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada Azərbaycana qarşı qərəzli siyasət aparılır – RƏY

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