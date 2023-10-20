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В родной Агалы вернутся еще 33 семьи вынужденных переселенцев

В родной Агалы вернутся еще 33 семьи вынужденных переселенцев Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в село Агалы Зангиланского района на очередном этапе.
Внутренняя политика
20 октября 2023 г. 17:06
В родной Агалы вернутся еще 33 семьи вынужденных переселенцев

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в село Агалы Зангиланского района на очередном этапе.

Как сообщили Report в Госкомитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района и общественного совета при Госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 33 семьи (177 человек). В соответствии с составом семей 10 из них будут обеспечены трехкомнатными, 15 - четырехкомнатными и 8 - пятикомнатными квартирами. Семьи в настоящий момент проживают в местах временного поселения в городах Баку и Сумгайыт, на территории Абшеронского района.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые скоро вернутся в Агалы на постоянное место жительства, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, отправятся в Агалы 26 и 28 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndinə növbəti köç olacaq, püşkatma keçirilib

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