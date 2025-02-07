В результате оккупации села Кярки Нахчыванской АР был нанесен материальный ущерб на сумму более 7 млн манатов

В результате оккупации села Кярки Шарурского района (ныне Садаракского района) Нахчыванской АР Азербайджану по 54 объектам имущества был нанесен материальный ущерб на сумму более 7 миллионов манатов.

В результате оккупации села Кярки Шарурского района (ныне Садаракского района) Нахчыванской АР Азербайджану по 54 объектам имущества был нанесен материальный ущерб на сумму более 7 миллионов манатов.

Как передает Report , об этом заявил государственный обвинитель Фуад Мусаев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Он уточнил, что в результате оккупации села Кярки Шарурского района (ныне Садаракского района) Нахчыванской Автономной Республики 461 мирный житель был изгнан, а материальный ущерб по 54 объектам имущества, находившимся в частной и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 7 миллионов манатов.

Напомним, что сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.