В ресторанах, кафе восстанавливается обслуживание клиентов на местах

В Азербайджане возобновляется оказание услуг в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания возобновляется с 08:00 до 18:00 часов (за исключением использования кальянного оборудования в объектах общепита).

Отметим, что услуги в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания в период пандемии должны осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями, предоставляемыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Соблюдение этих правил является прямой обязанностью руководящих лиц и сотрудников объектов общественного питания, а также клиентов, пользующихся данными услугами. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.