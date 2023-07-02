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В регионах проведены мероприятия по случаю Дня полиции Азербайджана

В регионах проведены мероприятия по случаю Дня полиции Азербайджана В Габалинском, Агдашском, Гёйчайском, Загатальском районах и городе Мингячевир проведены мероприятия по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.
Внутренняя политика
2 июля 2023 г. 16:10
В регионах проведены мероприятия по случаю Дня полиции Азербайджана

В Габалинском, Агдашском, Гёйчайском, Загатальском районах и городе Мингячевир проведены мероприятия по случаю 105-летия создания азербайджанской полиции.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в мероприятиях приняли участие сотрудники полицейский отделений, районной администрации, сотрудники правоохранительных органов и ветераны полиции.

Участники мероприятий сначала посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, а также могилы наших шехидов, павших за территориальную целостность и независимость Азербайджана, возложили к ним цветы.

Выступавшие на мероприятиях рассказали о 105-летнем почетном пути азербайджанской полиции, ее незаменимой роли в охране общественного порядка, прав и свобод граждан.

В завершение группе сотрудников, отличившихся на службе, были вручены почетные грамоты и награды, а ветеранам были переданы различные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBölgələrdə “2 İyul-Azərbaycan Polisi Günü” qeyd edilib

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