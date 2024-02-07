В регионах наблюдается высокая явка избирателей

В регионах Азербайджана наблюдается высокая явка избирателей на президентских выборах.

В регионах Азербайджана наблюдается высокая явка избирателей на президентских выборах.

Как сообщает Report, граждане стекаются на избирательные участки.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".