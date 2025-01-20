В регионах Грузии почтили память шехидов 20 Января

В регионах Грузии почтили память шехидов 20 Января в 35-ю годовщину трагических событий.

В регионах Грузии почтили память шехидов 20 Января в 35-ю годовщину трагических событий.

Как сообщает грузинское бюро Report, в "Учебном центре" Дманиси на мероприятии на тему "20 Января – путь к победе" память погибших почтили минутой молчания.

В Рустави в Центре образования и культуры также прошло памятное мероприятие. Руководитель центра Раида Дарзиева рассказала о трагических событиях 20 января, поэт-публицист Рафик Химмат и другие выступающие подчеркнули, что события 20 Января не сломили волю азербайджанского народа в борьбе за независимость.

В конце мероприятия учащиеся центра представили литературно-художественную композицию и посмотрели документальный фильм, посвященный 20 Января.

Также в Болниси состоялось памятное мероприятие, организованное Кавказским центром права и интеграции. Участники мероприятия выразили соболезнования семьям и близким погибших.