Главы ИВ регионов призвали страховые компании заняться страхованием недвижимого имущества

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Главы исполнительной власти Агсуинского, Исмаиллинского и Шемахинского районов Азербайджана - Анвар Сеидалиев, Мирдамат Садыгов и Тахир Мамедов обратились к страховым компаниям в Азербайджане.

Как сообщает Report, на брифинге в Исмаиллинском районе по 3-месячному отчету о проделанных работах по устранению последствий землетрясения, произошедшего в данных районах 5 февраля, было сообщено, что страховые компании должны быть заинтересованы в страховании недвижимого имущества.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев дал поручение по устранению последствий землетрясения.

"Было бы хорошо, если бы эти дома были застрахованными. Компании должны выступать с определенными предложениями. Есть дома, у которых отсутствуют документы. Это создает определенные проблемы. Госкомитет по вопросам имущества должен через ASAN xidmət предпринимать шаги по оформлению. После решения вопроса с оформлением собственности проблемы будут устранены", - отметили на брифинге.