Анар Багиров: В регионах адвокатов могут освободить от уплаты налогов

"Налоговое бремя на адвокатов высокое. Имеется возможность уменьшения этого бремени и даже полного освобождения от налогового бремени действующих в регионах адвокатов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что интерес к адвокатуре в Азербайджане возрос, проводятся регулярные экзамены: "Сегодня говорят о том, что в Азербайджане мало адвокатов, мы делаем все возможное, чтобы их число возросло. Однако в Азербайджане в целом мало юристов".

Председатель коллегии заявил, что с устранением коррупции и других негативных моментов посредством проведения реформ в судебно-правовой сфере, доверие к адвокатам тоже возрастет.