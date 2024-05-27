В разминировании в Карабахе задействованы 10 машин Revival P отечественного производства

11:27

В операциях по разминированию на освобожденных территориях задействованы 10 машин Revival P азербайджанского производства.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (АНАМА).

Отмечается, что агентству переданы еще 10 единиц механических машин для разминирования Revival P производства компании İmprotex под брендом Made in Azerbaijan.

Согласно информации, Revival P, которые предназначены для обнаружения противопехотных и противотанковых мин, устойчивы к взрывам мощностью 7 кг тротила.

Общий вес машины составляет 6,5 тонн, дистанционное управление действует на расстоянии 2000 метров. Машины с глубиной очистки почвы в 300 мм удобно эксплуатируются на участках с твердым покровом.