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В разминировании в Карабахе задействованы 10 машин Revival P отечественного производства

В разминировании в Карабахе задействованы 10 машин Revival P отечественного производства 11:27
Внутренняя политика
27 мая 2024 г. 11:46
В разминировании в Карабахе задействованы 10 машин Revival P отечественного производства

В операциях по разминированию на освобожденных территориях задействованы 10 машин Revival P азербайджанского производства.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (АНАМА).

Отмечается, что агентству переданы еще 10 единиц механических машин для разминирования Revival P производства компании İmprotex под брендом Made in Azerbaijan.

Согласно информации, Revival P, которые предназначены для обнаружения противопехотных и противотанковых мин, устойчивы к взрывам мощностью 7 кг тротила.

Общий вес машины составляет 6,5 тонн, дистанционное управление действует на расстоянии 2000 метров. Машины с глубиной очистки почвы в 300 мм удобно эксплуатируются на участках с твердым покровом.

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Версия на английском языке ФотоTen Azerbaijani-made Revival P demining vehicles involved in ANAMA operations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan istehsalı olan 10 ədəd "Revival P" minatəmizləmə maşınları əməliyyatlara cəlb edilib

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