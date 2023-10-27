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В рамках "Великого возвращения" предлагается принять отдельную госпрограмму, касающуюся женщин и детей

В рамках "Великого возвращения" предлагается принять отдельную госпрограмму, касающуюся женщин и детей В связи с реализацией программы "Великое возвращение" предлагается принять отдельную государственную программу в отношении женщин и детей на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
27 октября 2023 г. 12:25
В рамках Великого возвращения предлагается принять отдельную госпрограмму, касающуюся женщин и детей

В связи с реализацией программы "Великое возвращение" предлагается принять отдельную государственную программу в отношении женщин и детей на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на общественных слушаниях в парламенте на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

Депутат отметил, что для формирования информационной базы в целях предотвращения бытового насилия можно создать Национальный центр по предотвращению насилия, по аналогии с рядом стран: "Мировая практика показывает, что законы о профилактике эффективнее отдельных статей уголовного и административного кодексов".

Председатель комитета подчеркнул, что необходимо усилить доступность здравоохранения для женщин и детей в рамках программ обязательного медицинского страхования: "Кроме того, можно создать и сформировать рабочую группу по совершенствованию законодательства о правах женщин и детей".

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