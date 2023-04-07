В рамках третьего конкурса "Восхождение" стартует испытательный экзамен

9 апреля стартует первый испытательный экзамен на проверку общих знаний конкурса “Восхождение”

9 апреля стартует первый испытательный экзамен на проверку общих знаний конкурса “Восхождение”.

Как сообщает Report, экзамен, к которому участники присоединятся онлайн, начнется в 11:00 и продлится два часа.

Им будут предложены четыре блока по истории, географии, литературе и культуре Азербайджана и стран мира по 25 вопросов в каждом, а также вопросы из правовой и экономической сферы и по современным трендам. На каждый блок отводится 25 минут. Всего в конкурсе пять этапов – регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал.

Колл-центр 1820, социальные сети и электронная почта в день экзамена будут работать в усиленном режиме.

Процесс регистрации третьего конкурса ”Восхождение", который стартовал 17 февраля, завершился 31 марта в 18.00. Для участия в конкурсе подали заявки 13 474 кандидата. Таким образом, по сравнению с предыдущими, на третий конкурс "Восхождение" зарегистрировались больше участников. Из числа зарегистрировавшихся 10 237 человек – мужчины, 3 237 – женщины.

Конкурс "Восхождение" учрежден распоряжением президента Азербайджана от 26 июля 2019 года с целью выявления и оказания поддержки молодым перспективным руководителям.