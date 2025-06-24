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В рамках Рабочей группы по подготовке II Государственной программы по Великому позвращению созданы подгруппы

В рамках Рабочей группы по подготовке II Государственной программы по Великому позвращению созданы подгруппы В рамках Рабочей группы по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы подгруппы и утвержден их состав.
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 17:33
В рамках Рабочей группы по подготовке II Государственной программы по Великому позвращению созданы подгруппы

В рамках Рабочей группы по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы подгруппы и утвержден их состав.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, руководитель Рабочей группы должен до 1 октября 2025 года организовать обсуждение представленных предложений в рамках группы и обеспечить их направление в Министерство экономики Азербайджана для подготовки предварительного проекта Государственной программы.

Министерство экономики должно представить предварительный проект Государственной программы руководителю Рабочей группы до 1 ноября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının hazırlanması üzrə İşçi qrupun nəzdində alt işçi qruplar yaradılıb

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