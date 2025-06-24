В рамках Рабочей группы по подготовке II Государственной программы по Великому позвращению созданы подгруппы

В рамках Рабочей группы по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы подгруппы и утвержден их состав.

В рамках Рабочей группы по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы подгруппы и утвержден их состав.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, руководитель Рабочей группы должен до 1 октября 2025 года организовать обсуждение представленных предложений в рамках группы и обеспечить их направление в Министерство экономики Азербайджана для подготовки предварительного проекта Государственной программы.

Министерство экономики должно представить предварительный проект Государственной программы руководителю Рабочей группы до 1 ноября 2025 года.