В рамках проекта "Умное село" в Зангилане строятся 200 экодомов, школа, детсад

В рамках реализации проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района ведутся строительные работы на территории площадью более 110 гектаров.

В рамках реализации проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района ведутся строительные работы на территории площадью более 110 гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов 20 октября в Зангилане, информируя президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проекте.

По словам министра, строительство 200 полностью изолированных индивидуальных экологичных домов, четырех двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 ученических мест и детского сада на 60 мест с использованием инновационных стройматериалов ведется высокими темпами.

В создаваемой в селе «Умной школе» будут все возможности для дистанционного обучения. Начались работы по прокладке подземных коммуникаций – линий для питьевой воды, отвода сточных и селевых вод. Завершены работы по благоустройству на территории, где планируется построить фонтан. Готовится скульптурная композиция для фонтана. При создании села будут применены современные стандарты градостроительства. Планируется проложить пешеходные и велосипедные дорожки. Словом, в селе будут все условия для жителей, которые вернутся в родные края.