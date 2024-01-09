С участием Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор" сданы в распоряжение жильцов еще два двора

В рамках проекта Общественного объединения IDEA "Наш двор", направленного на благоустройство нуждающихся в ремонте дворов, в распоряжение жителей столицы были переданы очередные обновленные дворы.
Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии дворов, а также в массовой акции по высадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия.
Обновленные дворы охватывают многоэтажные здания, расположенные по адресу: Насиминский район, улица Бакиханова 42 и посёлок Бакиханова, улица Сакита Годжаева 25, 25A, 25B, 27 и 27C, где проживают более 4600 человек.