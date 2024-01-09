С участием Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор" сданы в распоряжение жильцов еще два двора

С участием Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор" сданы в распоряжение жильцов еще два двора

В Насиминском районе столицы, по улице Бакиханова 42 и в поселке Бакиханова на Сакита Годжаева 25, 25A, 25B, 27 и 27C благоустроены и переданы в распоряжение жильцов дворы многоэтажных домов, в которых проживает более 4600 жителей.

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