В рамках официального визита президента Италии в Азербайджан состоялась церемония награждения

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 18 июля в рамках официального визита президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы в Азербайджанскую Республику состоялась церемония награждения.

Как сообщает Report, на церемонии были зачитаны распоряжения президента Азербайджанской Республики о присуждении президенту Италии Серджо Маттарелле высшей государственной награды Азербайджана – ордена "Гейдар Алиев", дочери президента Лауре Маттарелле – ордена "Шохрат", а министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези – ордена "Достлуг".

В распоряжения говорится, что президент Серджо Маттарелла награжден орденом за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой, Лаура Маттарелла – за заслуги в укреплении гуманитарного сотрудничества наших стран, а Энцо Моаверо-Миланези – межгосударственных отношений.

Глава государства Ильхам Алиев вручил ордена.

Затем были объявлены подписанные 12 июля 2018 года президентом Итальянской Республики – главой руководителем ордена "За заслуги" распоряжения о награждении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева орденом "За заслуги" Кавалер Большого креста, декорированного Большой лентой, и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой – орденом "За заслуги" Кавалер Большого креста.

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил ордена.