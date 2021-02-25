В Рамана прошла церемония предоставления жилья семьям шехидов и инвалидам войны

В церемонии принял участие президент Ильхам Алиев

25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана.

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе.

Было сообщено, что на территории комплекса построено 30 девятиэтажных зданий. Комплекс, состоящий в целом из 1 512 квартир, оснащен всей необходимой социальной инфраструктурой. На территории построены школа, детский сад, клуб-общинный центр. Согласно программам, утвержденным Распоряжением, подписанным главой государства в январе этого года, в 2021-2025 годах более 11 тыс. семей шехидов и инвалидов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены квартирами и индивидуальными домами.

После ознакомления с комплексом президент Ильхам Алиев встретился с членами семей шехидов и инвалидами войны.

Глава государства выступил на встрече.

В заключение было сделано фото на память.