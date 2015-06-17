​В ИВ Бардинского района произошли кадровые изменения

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Бардинского района произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, назначены новый заместитель главы районной ИВ по экономическим вопросам и заведующий отделом по территориальному управлению и работе с органами местного самоуправления.

Решение относительно новых назначений было утверждено главой Бардинской районной ИВ Видади Исаевым. По решению В.Исаева, на должность заместителя главы районной ИВ по экономическим вопросам назначен Ильхам Мамедов, а на должность завотделом по территориальному управлению и работе с органами местного самоуправления - Заур Бейляров.

Ранее И.Мамедов занимал должность заместителя главы районной ИВ по аграрным вопросам, а З.Бейляров - должность помощника главы районной ИВ.

З.Бейляров является младшим братом начальника Тертерского районного телекоммуникационного узла Видади Бейлярова.

Согласно другому распоряжению Видади Исаева, на оставшуюся вакантной должность помощника главы районной ИВ назначен сын начальника жилищно-эксплуатационного участка Натика Хатамова Анар Хатамов.

Отметим, что до этого заместителем главы районной ИВ по экономическим вопросам был Видади Имамгулуев. А его зять Юсиф Юсифзаде занимал должность завотделом по территориальному управлению и работе с органами местного самоуправления. Некоторое время назад глава районной ИВ Видади Исаев освободил обоих от занимаемой должности.