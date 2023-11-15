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В районах города Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону

В районах города Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону В районах города Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону с участием представителей коммунальных, хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, частного сектора.
Внутренняя политика
15 ноября 2023 г. 09:42
В районах города Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону

В районах города Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону с участием представителей коммунальных, хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, частного сектора.

Как сообщили Report в пресс-службе исполнительной власти города Баку, основной целью совещаний было оценить степень готовности районных служб к зимнему сезону, особенно к сильным снегопадам.

Первые совещания прошли в Хатаинском, Низаминском и Бинагадинском районах столицы. В совещаниях также приняли участие руководители отделов исполнительной власти города Баку, коммунальных и других служб.

Было решено привлечь к этим работам технику коммунальных служб, а также имеющуюся технику административных, организационных, муниципальных и частных учреждений.

Также руководителям управлений, организаций и частных учреждений, муниципалитетов, в том числе предприятий общественного питания, представителям общественности в районах было предложено принять активное участие в уборке прилегающих к ним территорий в соответствии с правилами, принятыми в европейских странах в снежные дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qışa hazırlıq işlərinə başlanılıb, xüsusi texnikalar yoxlanılıb

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