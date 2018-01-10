В прошлом месяце было выявлено 17 иностранных правонарушителей законодательства Нахчывана

Баку. 10 января. REPORT.AZ./ В прошлом месяце государственная миграционная служба Нахчыванской автономной республики выявила 17 иностранцев, нарушивших условия существующего законодательства относительно правил пребывания и проживания на территории автономной республики.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу государственной миграционной службы Нахчыванской автономной республики, 14-и из них предъявлено требование покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов, относительно оставшихся трех иностранцев в административном порядке принято решение о выдворение их за пределы страны.

В общей сложности, в течение месяца в государственную миграционную службу поступило 569 обращений от граждан Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства. 75 обращений поступило от иностранцев или лиц без гражданства с прошением разрешения о предоставлении временного места жительства, разрешения о претворении в жизнь трудовой деятельности, а также об определении гражданства. Каждое обращение было рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана и приняты соответствующие решения.

В декабре было обеспечено исполнение 494 обращений относительно регистрации о месте нахождения. Из них 205 обращений были приняты посредством портала электронных услуг и электронной почты.

В настоящий момент государственная миграционная служба проводит просветительские мероприятия по направлениям деятельности.