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В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан

В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан.
Внутренняя политика
2 апреля 2024 г. 11:53
В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан

В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверан Исмаилов на конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, Госслужба принимает необходимые меры для обеспечения безопасности информационных ресурсов и адресов электронной почты госучреждений.

"Наша служба регулярно ведет статистику граждан, которые стали жертвами хакерских атак. За прошедший период их число превысило 7 тыс.", - сказал замначальника Госслужбы.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 7 mindən çox vətəndaş xakerlərin qurbanı olub

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