В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан

В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан.

В прошлом году жертвами хакеров в Азербайджане стали более 7 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверан Исмаилов на конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, Госслужба принимает необходимые меры для обеспечения безопасности информационных ресурсов и адресов электронной почты госучреждений.

"Наша служба регулярно ведет статистику граждан, которые стали жертвами хакерских атак. За прошедший период их число превысило 7 тыс.", - сказал замначальника Госслужбы.