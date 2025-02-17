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В прошлом году в Азербайджане родилось 102 310 человек, умерло 58 909 человек

В прошлом году в Азербайджане родилось 102 310 человек, умерло 58 909 человек В 2024 году районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 102 310 новорожденных.
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 18:07
В прошлом году в Азербайджане родилось 102 310 человек, умерло 58 909 человек

В 2024 году районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 102 310 новорожденных.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, по сравнению с 2023 годом этот показатель на 1000 человек населения снизился с 11,1 до 10.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 58 909 случаев смерти, и по сравнению с 2023 годом этот показатель на 1000 человек населения снизился с 5,9 до 5,8.

Из умерших 2 519 человек (4,3%) были в возрасте 0-17 лет, 5 880 человек (10,0%) - в возрасте 18-49 лет, 14 693 человека (24,9%) - в возрасте 50-64 лет, а 35 817 человек (60,8%) - в возрасте 65 лет и старше.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 102 min 310 nəfər doğulub, 58 min 909 nəfər ölüb

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