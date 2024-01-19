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В прошлом году обеспечено возмещение ущерба чужому имуществу на сумму более 36 млн манатов

В прошлом году обеспечено возмещение ущерба чужому имуществу на сумму более 36 млн манатов В прошлом году обеспечено возмещение ущерба чужому имуществу на сумму более 36 млн манатов.
Внутренняя политика
19 января 2024 г. 16:15
В прошлом году обеспечено возмещение ущерба чужому имуществу на сумму более 36 млн манатов

В прошлом году обеспечено возмещение ущерба чужому имуществу на сумму более 36 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорилось 19 января на расширенном оперативном совещании под председательством Кямрана Алиева в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Было отмечено, что из более чем 91 млн манатов материального ущерба, нанесенного чужому имуществу в целом по уголовным делам, расследование которых было завершено за отчетный год, возмещено более 36 млн манатов. В целях возмещения ущерба по уголовным делам, расследование которых завершено, наложен ареста на имущество на сумму более 43 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il özgə əmlakına vurulan 36 milyon manatdan çox zərərin ödənilməsi təmin olunub

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