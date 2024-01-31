В прошлом году наказаны 44 сотрудника Госагентства по охране стратегических объектов

В прошлом году в Госагентстве по охране стратегических объектов в ходе служебных проверок за несоответствие должности и действия, порочащие честь и достоинство военнослужащего, наказаны 44 военнослужащих.

В прошлом году в Госагентстве по охране стратегических объектов в ходе служебных проверок за несоответствие должности и действия, порочащие честь и достоинство военнослужащего, наказаны 44 военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Из них 2 прапорщика и 4 старших сержантов уволены с действительной военной службы в запас.

За отличие в служебной деятельности 345 военнослужащих Госагентства награждены, 15 военнослужащих распоряжением президента удостоены государственных наград, 24 военнослужащих направлены в Турцию на курсы по различным направлениям.

В 2023 году в агентстве были продолжены масштабные кадровые реформы. За отчетный период на действительную военную службу по добровольному принципу приняты 228 человек.

В прошлом году на службу приняты 63 участника Отечественной войны.