В прошлом году на защиту интересов Азербайджана на международной арене было потрачено 37,8 млн манатов

В прошлом году на защиту интересов Азербайджана на международной арене было потрачено 37,8 млн манатов

В 2024 году Азербайджан израсходовал 37,8 миллиона манатов на защиту интересов страны в рамках международного права, представительство в международных судах и исполнение решений этих судов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году 20 миллионов манатов было потрачено на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Еще 7,6 миллиона манатов было выделено на оказание финансовой помощи за счет средств госбюджета в течение 10 лет за оплаченные коммунальные услуги и обязательные взносы государственного социального страхования на освобожденных от оккупации территориях.

Для более системной организации международной помощи Азербайджана, а также эффективной адаптации к внешнеполитическим интересам страны, через Азербайджанское агентство международного развития (AIDA) было потрачено 4,8 миллиона манатов на осуществление донорской деятельности по соответствующим направлениям.

Кроме того, 13,7 миллиона манатов было израсходовано на расходы, связанные с арендой жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Законопроект был вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.