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К административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов

К административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов В прошлом году к административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов.
Внутренняя политика
11 февраля 2022 г. 19:51
К административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов

В прошлом году к административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом было сказано на заседании коллегии Министерства юстиции.

В 2021 году был осуществлен административный контроль по 80 тысячам муниципальных актов, более 3.000 актов были отменены или изменены на основании предложений министерства, а также возвращено 9.100 гектаров незаконно предоставленных земельных участков.

До 80 председателей муниципалитетов привлечены к административной ответственности, протоколы об административных правонарушениях в отношении допустивших нарушения должностных лиц муниципалитетов направлены в суды, а материалы по 27 фактам уголовного характера направлены в прокуратуру.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 80-dək bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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