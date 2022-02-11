К административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов

В прошлом году к административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов.

В прошлом году к административной ответственности были привлечены до 80 председателей муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом было сказано на заседании коллегии Министерства юстиции.

В 2021 году был осуществлен административный контроль по 80 тысячам муниципальных актов, более 3.000 актов были отменены или изменены на основании предложений министерства, а также возвращено 9.100 гектаров незаконно предоставленных земельных участков.

До 80 председателей муниципалитетов привлечены к административной ответственности, протоколы об административных правонарушениях в отношении допустивших нарушения должностных лиц муниципалитетов направлены в суды, а материалы по 27 фактам уголовного характера направлены в прокуратуру.