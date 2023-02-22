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В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены

В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены.
Внутренняя политика
22 февраля 2023 г. 20:09
В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены

В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Судебно-правового совета.

Отмечено, что советом постоянно проводятся мониторинги и прием граждан, изучаются соответствующие обращения, поступившие на “горячую линию”. В прошлом году за нарушения официальные предупреждения получили более 160 судей.

Все это было учтено при оценке их деятельности, за повторные нарушения начаты дисциплинарные производства.

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