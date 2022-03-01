В 2021 году зарегистрировано 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - коврового искусства

В прошлом году Агентство по интеллектуальной собственности зарегистрировало 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - в сфере коврового искусства.

В прошлом году Агентство по интеллектуальной собственности зарегистрировало 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - в сфере коврового искусства.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Агентства о проделанной работе за 2021 год.

Наряду с 2 изобретениями, 5 промышленными образцами, 6 товарными знаками, 3 географическими указателями, зарегистрированными в предыдущие годы в соответствующих государственных реестрах как объекты промышленной собственности и действующими на территории Азербайджанской Республики, в 2021 году в Государственном реестре были зарегистрированы 3 товарных знака в области коврового искусства.