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В 2021 году зарегистрировано 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - коврового искусства

В 2021 году зарегистрировано 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - коврового искусства В прошлом году Агентство по интеллектуальной собственности зарегистрировало 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - в сфере коврового искусства.
Внутренняя политика
1 марта 2022 г. 13:44
В 2021 году зарегистрировано 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - коврового искусства

В прошлом году Агентство по интеллектуальной собственности зарегистрировало 22 товарных знака винодельческой продукции и 3 - в сфере коврового искусства.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Агентства о проделанной работе за 2021 год.

Наряду с 2 изобретениями, 5 промышленными образцами, 6 товарными знаками, 3 географическими указателями, зарегистрированными в предыдущие годы в соответствующих государственных реестрах как объекты промышленной собственности и действующими на территории Азербайджанской Республики, в 2021 году в Государственном реестре были зарегистрированы 3 товарных знака в области коврового искусства.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il şərabçılıq məhsulları üzrə 22, xalça sənətinə dair 3 əmtəə nişanı qeydiyyata alınıb

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