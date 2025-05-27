О нас

В прошлом году более 40 тыс. человек получили юридическую помощь за счет бюджетных средств

В прошлом году более 40 тыс. человек получили юридическую помощь за счет бюджетных средств 16:35 В прошлом году 40 650 человек получили юридическую помощь за счет государственного бюджета.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 10:06
В прошлом году более 40 тыс. человек получили юридическую помощь за счет бюджетных средств

В прошлом году 40 650 человек получили юридическую помощь за счет государственного бюджета.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте отмечается, что на эти цели из государственного бюджета в отчетном году было выделено 5,5 млн манатов, что на 0,5 млн манатов или 10% больше по сравнению с 2023 годом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il büdcə vəsaiti hesabına 40 mindən çox şəxsə hüquqi yardım göstərilib

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi