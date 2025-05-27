В прошлом году более 40 тыс. человек получили юридическую помощь за счет бюджетных средств

В прошлом году 40 650 человек получили юридическую помощь за счет государственного бюджета.
Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".
Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
В проекте отмечается, что на эти цели из государственного бюджета в отчетном году было выделено 5,5 млн манатов, что на 0,5 млн манатов или 10% больше по сравнению с 2023 годом.