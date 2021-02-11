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В прошлом году ASAN xidmət необоснованно отказал в 57 обращениях

В прошлом году ASAN xidmət необоснованно отказал в 57 обращениях Об этом говорится в отчете Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте за 2020 год
Внутренняя политика
11 февраля 2021 г. 09:45
В прошлом году ASAN xidmət необоснованно отказал в 57 обращениях

Из 56 315 обращений, поступивших в центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal, а также в выездной ASAN xidmət, было обоснованно отказано 1% обращений, а по 822 236 (14,3%) обращениям была оказана информационная услуга (Предоставление информации об организации и оказании услуг).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте за 2020 год.

За отчетный период зарегистрировано 57 случаев необоснованных отказов (0,001%).

В связи с необоснованными отказами 39 граждан были приглашены в центры и обеспечено оказание им услуг. Информация по другим 18 обращениям направлена в соответствующие государственные структуры для принятия необходимых мер.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il "ASAN xidmət" 57 müraciətdən əsassız imtina edib

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