В прошлом году ASAN xidmət необоснованно отказал в 57 обращениях

Об этом говорится в отчете Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте за 2020 год

Из 56 315 обращений, поступивших в центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal, а также в выездной ASAN xidmət, было обоснованно отказано 1% обращений, а по 822 236 (14,3%) обращениям была оказана информационная услуга (Предоставление информации об организации и оказании услуг).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте за 2020 год.

За отчетный период зарегистрировано 57 случаев необоснованных отказов (0,001%).

В связи с необоснованными отказами 39 граждан были приглашены в центры и обеспечено оказание им услуг. Информация по другим 18 обращениям направлена в соответствующие государственные структуры для принятия необходимых мер.