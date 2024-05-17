В прошлом году 91 человек стал жертвой торговли людьми через соцсети

В 2023 году жертвами торговли людьми через социальные сети стал 91 гражданин Азербайджана.

В 2023 году жертвами торговли людьми через социальные сети стал 91 гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Согласно отчету, 38% из них старше 35 лет, 7% - в возрасте 18-25 лет и 55% - в возрасте 25-35 лет.

24 человека являются жителями Баку, 11 - Гянджи, 6 - Товуза, 5 - Сумгайыта. 28 из них подверглись сексуальному насилию в Турции, 28 - в России, 15 - в ОАЭ, 10 - в Бахрейне, 4 - в Катаре, 3 - в Иране и 1 - в Ираке.

Еще двое обмануты через соцсети и подвергнуты трудовой эксплуатацию в стране.

6 жертв в возрасте 18-25 лет, 50 - в возрасте 25-35 лет, 35 - старше 35 лет, 24 - жители Баку, 67 - жители других городов и районов республики, 74 - подверглись эксплуатации в 2016-2022 годах, а 17 - в 2023 году.

В 2005-2023 годах жертвами торговли людьми стали 1 350 человек, 1 264 из них женщины, 86 - мужчины.