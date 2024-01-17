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В прошлом году девять адвокатов отстранены от должности, 20 получили выговор

В прошлом году девять адвокатов отстранены от должности, 20 получили выговор В 2023 году 20 адвокатам объявлен выговор, а 9 отстранены от должности на основании поступивших в Коллегию адвокатов жалоб.
Внутренняя политика
17 января 2024 г. 11:23
В прошлом году девять адвокатов отстранены от должности, 20 получили выговор

В 2023 году 20 адвокатам объявлен выговор, а 9 отстранены от должности на основании поступивших в Коллегию адвокатов жалоб.

Об этом Report сообщили в Коллегии адвокатов Азербайджана.

В Коллегию поступило 47 жалоб и обращений от государственных органов, 43 - от неправительственных организаций и 128 - от граждан.

За 2022-2023 гг проведено 284 дисциплинарных производства, выявлено 117 нарушений, в 37 производствах нарушений не выявлено, 53 - не подлежало оценке. Дисциплинарное производство по 46 жалобам прекращено.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 9 vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb, 20 nəfərə töhmət verilib

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